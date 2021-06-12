عبد المنعم سعيد: مجموعة السبع أركان حرب الرأسمالية العالمية

قال عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، إن مجموعة الدول السبع نشأت في السبعينيات وحدث لها نوع من التقوية الكبيرة لأنها أصبحت رمزا أساسيا للعولمة من ناحية النظم السياسية والرأسمالية ".

وأضاف عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الصين لها وجهان الأول الاقتصادي وبالتالي هي جزء من الاقتصاد الرأسمالي ولها وجه سياسي باعتبارها دولة عظمى لها تقاليد وأفكار مختلفة عن باقي الدول السبع".

وتابع عبد المنعم سعيد :"مجموعة السبع بها تنافس سياسي واقتصادي مع الصين، ولا تستطيع أن تقبل الصين في هذه المرحلة ولكنها تقبلها مع مجموعة دول أخرى في مجموعة العشرين".

وأكمل عبد المنعم سعيد :" مجموعة السبع تمثل أركان حرب الرأسمالية العالمية"، مضيفا:" هناك مشكلة بين الصين ومجموعة السبع لأسباب كثيرة جدا ".

ولفت عبدالمنعم سعيد :" هناك خلافات حول مكانة الصين في منظمة التجارة العالمية أو مكانتها في الاقتصاد العالمي، مضيفا:" من المعروف أن الدول الغربية والرأسمالية خاصة الدول السبع لا تحب أن تدخل الدول في مجالات البنية الأساسية ولكن تحب أن تدخل من زاوية الاستثمارات والإنتاجية المتعلقة بالصناعات المتقدمة".

وأكمل عبد المنعم سعيد :" خلاف مجموعة السبع مع الصين سيكون حول تواجد الصين في أماكن معينة في افريقيا وأسواق في أمريكا الجانبية، والامتداد الصيني يخلق حالة من المنافسة مع دول مجموعة السبع في صناعات مهمة".



