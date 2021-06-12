عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المنعم سعيد: مجموعة السبع أركان حرب الرأسمالية العالمية

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال عبد  المنعم سعيد المفكر السياسي، إن  مجموعة الدول السبع نشأت في السبعينيات  وحدث لها نوع من التقوية الكبيرة لأنها أصبحت رمزا أساسيا للعولمة من ناحية النظم السياسية والرأسمالية ".

 

وأضاف عبد المنعم سعيد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الصين لها وجهان الأول الاقتصادي وبالتالي هي جزء من الاقتصاد الرأسمالي ولها وجه سياسي باعتبارها دولة عظمى لها تقاليد وأفكار مختلفة عن باقي الدول السبع".

 

وتابع عبد المنعم سعيد :"مجموعة السبع بها تنافس سياسي واقتصادي مع الصين، ولا تستطيع أن تقبل الصين في هذه المرحلة ولكنها تقبلها مع مجموعة دول أخرى في مجموعة العشرين".

 

وأكمل عبد المنعم سعيد :"  مجموعة السبع تمثل  أركان حرب الرأسمالية العالمية"، مضيفا:" هناك مشكلة بين الصين ومجموعة السبع لأسباب كثيرة جدا ".

 

ولفت عبدالمنعم سعيد :" هناك خلافات حول مكانة الصين في منظمة التجارة العالمية أو مكانتها في الاقتصاد العالمي، مضيفا:" من المعروف أن الدول الغربية والرأسمالية خاصة الدول السبع لا تحب أن تدخل الدول في مجالات البنية الأساسية ولكن تحب أن تدخل من زاوية الاستثمارات والإنتاجية المتعلقة بالصناعات المتقدمة".

 

وأكمل عبد المنعم سعيد :"  خلاف  مجموعة السبع مع الصين سيكون حول تواجد الصين في أماكن معينة في افريقيا وأسواق في أمريكا الجانبية، والامتداد الصيني يخلق حالة من  المنافسة مع دول مجموعة السبع في صناعات مهمة".


 

مجموعة السبع الدول السبع الصين أمريكا اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

بات أمرًا ملحًا.. محمد حجازي يكشف تطورا مهمًا في قضية سد النهضة

العليا للحج: المصريون لن يؤدون المناسك هذا العام.. ومسموح لهذه الفئة

أضرار الجرعات الخاطئة من فيتامين د

بعد واقعة متحرش قطار أسوان.. ما هى عقوبة ارتكاب فعل فاضح؟.. القانون يجيب

خالد الجندى: القرآن نظم حركة أهل البيت داخل الغرف المنزلية ..فيديو

بشرى من مستشار المفتي لـ كل قلب متعلق بالحج ويسعى لأدائه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر توجه خطابا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

الجميلة التي أكلت العناكب والحشرات.. من هي بسنت شوقي زوجة محمد فرّاج ؟.. صور

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

فيديو

حالته حرجة.. نجم ذا فويس كيدز يكسر دماغ صديقه

فيديوجراف.. 5 أخطاء تهدد المصريين بموجة رابعة من كورونا

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

محمد أبوزيد محمد يكتب: الحضارة الفرعونية.. خرجت ولم تعد!!

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ