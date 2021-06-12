مران الزمالك .. جلسة سريعة بين أسامة نبيه ومجموعة الناشئين

حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع مجموعة الناشئين، المنضمين لتدريبات الفريق الأول، قبل انطلاق المران مساء اليوم السبت بملعب النادي وهم : حسام أشرف، يوسف أسامة نبيه، حمدي علاء، سيف جعفر، رضا محمد، ياسين مرعي، حاتم سكر، أسامة فيصل، أحمد عيد، حسام عبدالمجيد، حسين فيصل ومحمد حسام بيسو.

ومنح نبيه الناشئين جرعة تحفيزية ومعنوية، حيث طالبهم ببذل أقصى جهد لديهم في التدريبات، و وجه لهم بعض التعليمات الفنيه لتنفيذها خلال التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز