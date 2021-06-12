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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندى: القرآن نظم حركة أهل البيت داخل الغرف المنزلية ..فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام يتعامل بأعلى مراتب الاحترام والتنظيم والبروتوكول، فى كل أمور حياتنا بما فيها الحياة الخاصة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: سبب كل المشكلات التى يعانى منها المجتمع هى البعد عن العمل بالقرآن الكريم وتعاليمه.

وأشار إلى أن الاستئذان، فى القرآن الكريم هو الأدب الذى لابد أن نعلمه للأطفال، فيقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ".

وأوضح، أن القرآن الكريم نظم حركة أهل البيت داخل الغرف المنزلية، فلا يجوز التجسس أو الدخول بدون إذن على آخر داخل المنزل، منوها أن الأبواب أسست ليطرق عليها لا لتغلق الغرفة.

وأضاف أن الناس قديما كانوا يطرقون الأبواب وينزلون من السلم سريعا حتى لا يروا من في البيت، حتى إذا فتح أحد أهل البيت الباب يبحث عن الطارق في إشارة إلى بعده عن الباب.


واستكمل الجندى: "دلوقتى الأمر مختلف تلاقى الواحد كابس على البيت، دون استئذان، ويكشف البيت كله بنظره، دون حياء، المجتمع لازم يكون فى رباية، دلوقتى فى ناس بتصور نفسها وهى فى الحمام".

خالد الجندي القرآن حركة أهل البيت الغرف المنزلية البروتوكول الاستئذان

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