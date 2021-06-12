د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!



تسبب قرار المجلس الاعلي للجامعات الاخير فيما يتعلق بالغاء الكتاب الجامعي واستبداله بالكتاب الالكتروني للطلاب في ازمة كبيرة لاصحاب المطابع الذين يقتاتون ارزاقهم علي هذا الكتاب كل عام ومن ثم فان هذا القرار المباغت بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا قد تسبب في وقف الحال وتشريد عدد كبير من العمال وربما غلق بيوت مفتوحة بسبب الكتاب الجامعي .بينما الاستاذ لن يضر من هذا التحول الغريب بسبب قيام الجامعة باعطاءه المقابل المادي الذي يستحقه من وراء بيع الكتاب للطلاب ،بل العكس جاء هذا التحول في مصلحة الاستاذ في المقام الاول لانه سيتقاضي اموال بيع المتاب مسبقا ،عندما يقوم الطالب بدفع المصروفات الجامعية ،فيقةم بدفع ثمن الكتاب للدكتور مع المصروفات الدراسية ويحصل في المقابل علي الكتاب الالكتروني علي شكل سي دي او اسطوانات مضغوطة!

اعتقد ان المجلس الاعلي للجامعات تسرع في هذا الامر كثيرا ،ولم ينظر جيدا الي المطابع التي ستقف ولن تعمل وتجار الورق كذلك ،وانما كان تركيزه علي الاستاذ والطلاب ،ربما بسبب الاجراءات الاحترازية التي ستتبعها الدولة ازاء فيروس كورونا القاتل!

وربما ارتأت معظم الجامعات والمعاهد الخاصة في الكتاب الجامعي بانه تحول الي سبوبة وبيزنس تعليمي يضاهي أكثر سناتر التعليم شهرة في دول العالم المتخلف، حتي اصبح بعض اعضاء هيئة التدريس فيها يحققون ثروات طائلة في وقت زمني قصير جدا بعيدا عن الرقابة الامر الذي فتح شهية رجال الاعمال الي انشاء وتأسيس كيانات تعليمية اقتصادية كبري بالمدن الجديدة تحت مسمي جامعات ومعاهد عليا بهدف تحقيق الربح السريع والمضمون تحت مسمي انشطة تربوية وتعليمية َجامعية !!

ويعد الكتاب الجامعي

من الانشطة التجارية والبيزنس التي يفرضها عضو هيئة التدريس او عميد الكلية او المعهد عنوة علي الطلاب وربما تحت التهديد والوعيد , من أجل شرائها وتحقيق ارباح خياليا لا تستفيد منها اي جهة سوي الاستاذ الجامعي صاحب ومؤلف هذا الكتاب ونسبة من المبيعات للجامعة . الامر الذي يكبل الاهالي مصروفات اضافية علي مصروفات السنة الدراسية والتي تصل الي عشرات الاف بل اكثر من مائة الف سنويا ولا يستطيعون ايقاف هذا العبث لان الجامعة الخاصة تستفيد من هذا الامر ايضا !

وتظل ازمة ومشكلة الكتاب الجامعى شاهدا على تدمير عقول كثير من الأجيال بالجامعات والمعاهد التعليمية، بداية من المحتوى المكدس ثم أسعاره التى تفوق قدرة المواطن البسيط،والتي وصلت الي 200 جنيها للكتاب !

فالكليات النظرية تعانى من مناهج مكدسة بالكتب لم يستطع الدكتور صاحب المادة الوصول إلى نهاية الكتاب قبل الامتحانات، مما يدفع الطلبة للحفظ وليس للبحث عن المعلومة للاستفادة منها، بينما تواجه الكليات العملية أزمة أكبر تتمثل فى تدريس مناهج بعيدة عن الحياة العملية! وهذا العبث يتم بعيدا عن رقابة الوزارة والجامعة والمجلس الاعلي للجامعات !

قرار الكتاب الجامعي كان بحاجة الي دراسة اكثر دقة وحيادية بعيدا عن قرار الاعلي للجامعات الاخير !