صحة أسوان : قافلة طبية توقع كشف الطبي مجانا على 1285 مواطنا في بلانة

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين داخل قرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة واستمرت أعمالها لمدة يومين في كل قرية، ونجحت في إجراء الكشف المجاني على 1285 مواطنا ومواطنة.



وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

و أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تشهد مشاركة تنفيذية ومجتمعية واسعة من كافة فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة وهو الذى يتواكب مع تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (2030) لتحسين الأمن الغذائى والتغذية بين الأسر الأكثر إحتياجاً .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أهمية استثمار الدور الحيوي للمرأة فى المجتمع وإستغلاله بالشكل الأمثل في تحقيق الأهداف الوطنية والإنسانية النبيلة للمبادرة الرئاسية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ولاسيما في ظل إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على دعم المرأة وتمكينها إقتصادياً وإجتماعياً وبمختلف المجالات لتساهم بشكل فعال فى عمليات التطوير والتنمية الشاملة الجارية حالياً بمختلف القطاعات وعرض الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان مختلف الأنشطة والفعاليات التي قام الفرع بتنفيذها خلال الفترة الماضية على محافظ أسوان.

و أوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن هناك العديد من الجهود المبذولة فى مجال شئون المرأة من أبرزها رفع الوعى لدى المرأة الأسوانية والمشاركة الفعالة لمجابهة جائحة كورونا " كوفيد – 19 " .

و نظمت كلية الطب بأسوان حفل تخرج الدفعة الخامسة في نقابة الأطباء ‏الفرعية بالمحافظة بإجمالي 71 طبيب من أبناء أسوان والمحافظات ‏المجاورة.



وحضر فعاليات الاحتفال الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس جامعة أسوان لخدمة شؤن المجتمع وتنمية البيئة نائباً عن الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة‎، والدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ورئيس جامعة أسوان الأسبق ، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة ‏أسوان .