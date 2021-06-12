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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الأرز المعمر بالدجاج للشيف شربيني

الأرز المعمر بالدجاج
الأرز المعمر بالدجاج

يعد الأرز المعمر من الأكلات الشرقية ذات المذاق المميز ويعشقها عدد كبير من الأشخاص .

وفي السنوات الأخيرة ظهرت طرق متعددة لعمل الأرز المعمر بمذاقات مختلفة منها الأرز المعمر بالدجاج وبالحمام كما تم ابتكار أصناف حلويات .

نقدم لكم طريقة عمل الأرز معمر بالدجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الأرز المبهر بقطع الدجاج

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مقادير الأرز المعمر بالدجاج


أرز صدور

دجاج 

بصل 

زعتر 

ريمة لباني 

سمنة 

لبن 

ملح 

فلفل اسود 

بهارات

جوزة الطيب 


طريقة  عمل الأرز المعمر بالدجاج 


* شوحى البصل مع السمنة ثم أضيفى اليه الدجاج المقطع و قلبيهم جيدا حتى تتجانس المكونات ثم أضيفى جوزة الطيب والزعتر  والبهارات مع الملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا

* ضعى السمنة على الأرز والملح وافركيهم جيدا حتى يغلف الأرز بالسمن من كل الجهات

* ارفعى الدجاج فى طاجن او بايركس الفرن ثم أضيفى اليها الأرز المخلوط بالسمنة وأضيفي إلى الطاجن اللبن الساخن واسقيه حتى يغطى الخليط تماما

* ادخليه الفرن حتى يكتمل النضج و يتشرب كمية السائل و تضاف اثناء التسوية الكريمة ثم يقدم الأرز المعمر بالدجاج .

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