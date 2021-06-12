وزارة الشباب تنظم لقاءات توعية حول العنف والتحرش في المجال الرياضي

نظمت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير– الإدارة العامة للمرأة وتكافؤ الفرص-، لقاءات توعية للفتيات، حول العنف والتحرش في المجال الرياضي (الوقاية والمواجهة)، وذلك في عدد من محافظات الجمهورية.



أقيم اللقاء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مع فتيات الفرق الرياضية وأولياء أمورهم.



ويهدف اللقاء لتوعية الفتاة بأنواع العنف والتحرش في المجال الرياضي، وكيفية المواجهة، وتدعيم شخصية الفتاة بعدم الخوف والتصدي بقوة لهذه الظاهرة والقضاء عليها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البرنامج يأتي ضمن حرص الوزارة على توعية المرأة المصرية، لما لها من دور كبير في تنمية المجتمع.

جدير بالذكر أن اللقاءات التوعوية تأتي ضمن إطار البرنامج المقرر من وزارة الشباب والرياضة في الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تقام العديد من الفعاليات على مدار العام، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات.