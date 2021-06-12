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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب عن"شباب الأحزاب": أي مصري ينطبق عليه شروط الانضمام للتنسيقية مرحبا به

صدى البلد

قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية بها  أعضاء من  شباب الجامعات وهناك تنوع في المؤهلات والدراسات العلمية"، مضيفا:"  يتم دعم شباب الجامعات للالتحاق بالتنسيقية ".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج " اليوم" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،:" كيان التنسيقية له ثقل في المجتمع ، وتم التوسيع في اللجان النوعية".

وتابع عضو التنسيقية :" أي شاب مصري ينطبق عليه الشروط للانضمام للتنسيقية مرحبا به ، ومن شروط الانضمام للتنسيقية  حصول المتقدم على مؤهل عال ويكون لديه ورقة سياسات  في أحد محاور التنسيقية ويفضل أن يكون حاصلا على ماجستير او دكتوراه، و يجري مقابلة مع مجلس الأمناء قبل الانضمام للتنسيقية ".

ويوافق اليوم السبت، 12 يونيو، ذكرى مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد أن جاءت فكرة إطلاقها فى 16 مايو 2018 خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطني الخامس للشباب بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر»، والتى استمع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب وقراءتهم فى الحياة الحزبية والسياسية في مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عضو مجلس النواب شباب الأحزاب والسياسيين

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