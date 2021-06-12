السعودية.. تقديم 15 مليونًا و582 ألف جرعة لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 15 مليونًا و582 ألفًا و558 جرعة حتى الآن.

وحذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

ونصحت وزارة الصحة، الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج، ابتداء من الساعة 1 من مساء يوم غد الأحد وحتى الساعة 10م من يوم الأربعاء 13 ذي القعدة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر، معلنة بدء الحجز وشراء الباقات الساعة ١ ظهراً من يوم الجمعة المقبل.