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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تقديم 15 مليونًا و582 ألف جرعة لقاح كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 15 مليونًا و582 ألفًا و558 جرعة حتى الآن.

وحذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

ونصحت وزارة الصحة، الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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السعودية.. إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل للحج

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السعودية تكشف عن الفئات الأكثر أولوية للتسجيل في الحج

وكانت أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج، ابتداء من الساعة 1 من مساء يوم غد الأحد وحتى الساعة 10م من يوم الأربعاء 13 ذي القعدة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر، معلنة بدء الحجز وشراء الباقات الساعة ١ ظهراً من يوم الجمعة المقبل.

وزارة الصحة السعودية السعودية لقاح كورونا الإجراءات الاحترازية وزارة الحج والعمرة السعودية البوابة الالكترونية

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