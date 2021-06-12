وفد منحة ناصر للقيادة الدولية يزور مكتبة الإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، وفد منحة ناصر للقيادة الدولية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، وضم الوفد نحو 130 شابًا وشابة من المشاركين بالمنحة من قارة إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

تفقد الوفد خلال الزيارة قاعات مكتبة الإسكندرية ومتاحفها ومعارضها، وتعرف الشباب المشارك بالمنحة على الخدمات البحثية والرقمية التي تقدمها المكتبة للقراء والباحثين والزوار.

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جدير بالذكر أن منحة ناصر للقيادة الدولية تهدف إلى تدريب وتأهيل وتعزيز دور الشباب. وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام بعرض تجربة مصر التنموية في بناء المؤسسات والشخصية الوطنية كنموذج يحتذى به، وفي إطار التعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية وسعي جمهورية مصر العربية لتعزيز دور الشباب عالميًا من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب.