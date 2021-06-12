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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات قوية لرباعي حراسة مرمى الزمالك

تدريبات حراس الزمالك
تدريبات حراس الزمالك

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل، تدريبات قوية، على هامش المران، مساء اليوم السبت، بملعب النادي، وذلك تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

وبدأت تدريبات حراس الزمالك، بأداء فقرة تأهيلية قوية، أعقبتها فقرة فنية، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور الفنية، منها “سرعة رد الفعل في التعامل مع الكرات القريبة من المرمى” بجانب “التسديدات البعيدة المدى”.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، يوم الخميس المقبل، في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة الدوري، برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.

الزمالك أسوان الدوري الممتاز محمود جنش مسابقة الدوري الممتاز محمد أبو جبل

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