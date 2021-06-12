البنك المركزي:5.054 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي في الربع المالي الأول

ارتفع حجم الائتمان المحلي علي مستوي الجهاز المصرفي بنهاية الربع الاول من العام المالي الجاري إلي 5.2 تريليون جنيه بعد أن كان 5.054 تريليون جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 5.053 تريليون جنيه في يناير من نفس العام.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي والتي شملت بنود " الأوراق المالية، الاقراض والخصم، الودائع" نحو 3.4 تريليون جنيه في مارس الماضي بعد ان كانت 3.3 تريليون جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بـ 3.31 تريليون جنيه في يناير 2021.



وبلغت جملة المطلوبات من القطاع العام لبنود" الأوراق المالية، الاقراض والخصم" نحو 154.72 مليار جنيه في مارس السابق بعد ان كانت 154.4 مليار جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بـ 157.4 مليار جنيه في يناير 2021.



ووصل صافي المطلوبات من القطاع الخاص للائتمان المذكور نحو 1.12 تريليون جنيه في مارس 2021 مقابل 1.11 تريليون جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 1.1 تريليون جنيه في يناير من نفس العام.



وبلغت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 543.1 مليار جنيه في مارس الماضي بعد ان كانت 530.423 مليار جنيه في فبراير 2021 ومقارنة بـ 521.1 مليار جنيه في يناير من نفس العام.