موعد حضور حميد أحداد من المغرب للانتظام في تدريبات الزمالك استعدادا لـ أسوان

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودة المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يصل أحداد إلى القاهرة مساء اليوم، قادما من المغرب، على أن ينتظم في التدريبات غدا وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.