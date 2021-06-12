رئيس الدفاع والأمن القومي بالشيوخ يهنئ التنسيقية بعيدها الثالث: عماد الوطن

قال الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والنائب الأول لحزب حماة الوطن، إنه نظراً لأهمية الشباب، حيت يشكل الشباب 60 % من الشعب المصرى، ولان القيادة السياسية رأت الاهتمام بدور الشباب في تنمية المجتمع المصري والتركيز علي أن يكون لهم دور أساسي ومحوري في بناء الدولة، لان الشباب هم عماد الوطن لبناء شعبه.

وأضاف الجندي في بيان صادر عنه اليوم، أن تنسيقية شباب الأحزاب هيا ملهمة من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدور الشباب لتعزيز الحياة السياسية والحزبية في مصر.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، أنه كان من أهم مظاهر التنسيقية أن هؤلاء الشباب نجحوا في العمل كفريق واحد رغم اختلافاتهم الايديولوجية، لذلك نهئ اليوم التنسيقية ونؤكد علي أن حزب حماة الوطن من مؤسسيها وداعم دائم لفكرة تنسيقية الشباب منذ تأسيسها.

وأكد أن قيادة حزب حماة الوطن تدعم بكشل دائم النشاط الحزبي للشباب ولا تدخر أي جهد لدعم الشباب.