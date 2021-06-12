رئيس الدفاع والأمن القومي بالشيوخ يهنئ التنسيقية بعيدها الثالث: عماد الوطن

رئيس الدفاع والأمن القومي بالشيوخ يهنئ التنسيقية بعيدها الثالث: عماد الوطن
قال الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والنائب الأول لحزب حماة الوطن، إنه نظراً لأهمية الشباب، حيت يشكل الشباب 60 % من الشعب المصرى، ولان القيادة السياسية رأت الاهتمام بدور الشباب في تنمية المجتمع المصري والتركيز علي أن يكون لهم دور أساسي ومحوري في بناء الدولة، لان الشباب هم عماد الوطن لبناء شعبه.
وأضاف الجندي في بيان صادر عنه اليوم، أن تنسيقية شباب الأحزاب هيا ملهمة من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدور الشباب لتعزيز الحياة السياسية والحزبية في مصر.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، أنه كان من أهم مظاهر التنسيقية أن هؤلاء الشباب نجحوا في العمل كفريق واحد رغم اختلافاتهم الايديولوجية، لذلك نهئ اليوم التنسيقية ونؤكد علي أن حزب حماة الوطن من مؤسسيها وداعم دائم لفكرة تنسيقية الشباب منذ تأسيسها.
وأكد أن قيادة حزب حماة الوطن تدعم بكشل دائم النشاط الحزبي للشباب ولا تدخر أي جهد لدعم الشباب.