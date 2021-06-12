لا تغادروا الملعب.. الويفيا يكشف تطورا في تشخيص حالة إريكسن

قال الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد الحالة الطبية الطارئة للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، تم عقد اجتماع طارئ مع كلا المنتخبين وحكام المباراة.

وأكد الويفيا في بيانه سيتم إرسال مزيد من المعلومات في الساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة، تم نقل اللاعب إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وأكد الويفيا أن التشخيص المبدئي لحالة اللاعب أزمة قلبية.

كما قال المذيع الداخلي لملعب باركن بارك يطلب من الجماهير عدم مغادرة الملعب.

أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا حتى إشعار آخر بسبب سقوط اللاعب إريكسن مغشيا عليه.

تعرض كريستيان إيريكسن لاعب المنتخب الدنماركي ونادي إنتر الإيطالي لإصابة قوية في المباراة التي تجمع بلاده بفنلندا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020".