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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: العالم كله يدعو لـ الدانماركي إريكسن

اريكسين لاعب منتخب
اريكسين لاعب منتخب الدانمارك

علق الإعلامى خالد الغندور على سقوط إريكسن نجم منتخب الدانمارك على الأرض، مغشيا عليه، في مباراة فنلندا، المقامة حاليا في كوبنهاجن، ببطولة أمم أوروبا “يورو 2020”.

 

وكتب الإعلامى خالد الغندور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تنتهي كرة القدم والبحث عن الانتصار والفلوس والعقود والإعلانات والتنافس فيها، أمام حياة لاعب شاب من أفضل لاعبي العالم، سقط فجأة في أولى مباريات منتخب بلاده أمام فنلندا؛ ليتم تعليق المباراة والبحث عن إنقاذه من موت محقق، وحاليا العالم كله يدعو له".

 

والتقطت صورة لكريستيان إيريكسن لاعب المنتخب الدنماركي ونادي إنتر الإيطالي، بعد إستفاقته من الغيبوبة التي تعرض لها أثناء مباراة منتخب بلاده مع فنلندا.

 

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا حتى إشعار آخر؛ بسبب سقوط اللاعب إريكسن مغشيا عليه.

 

وتعرض كريستيان إيريكسن لاعب المنتخب الدنماركي ونادي إنتر الإيطالي لإصابة قوية في المباراة التي تجمع بلاده بفنلندا، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

 

إيريكسن سقط على أرضية الملعب قبل نهاية الشوط الأول دون أي التحام مع أحد لاعبي المنتخب الفنلندي.

خالد الغندور إريكسين أمم أوروبا يورو 2020 إنتر الإيطالي فنلندا الاتحاد الأوروبي

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