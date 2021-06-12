غدا.. تشريعية النواب تناقش اتفاقيات دولية

تناقش لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان عقب انتهاء الجلسة العامة غدا الاحد ،بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بالتصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام ايرلندا إلى عضوية البنك ، و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بالتصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى عقب إنتهاء جلسة غدا الاحد ، عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب حيث تنظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إعادة النظر في قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإرجاء تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات الحاسب الآلي والمعينين بالخريطة المعلوماتية بمحافظة شمال سيناء،والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء فرع للشهر العقاري ببرديس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وكذا الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالنعيم حامد محمود، بشأن إنشاء ثلاثة مكاتب شهر عقاري للتوثيق بمناطق عزبة كامل صدقي، وركن حلوان، منطقة الحكرية- حي حلوان- محافظة القاهرة.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب ،أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء مجمع محاكم بحي السلام أول وثان- محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن زيادة موظفي الشهر العقاري بمركز ومدينة ديرب نجم- محافظة الشرقية.

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب نافع عبدالهادي، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري لخدمة أهالي العمرانية والطالبية- محافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حميد سليمان، بشأن إنشاء مكتب للخبراء بمحكمة جنوب سيناء- محافظة جنوب سيناء، والاقترح برغبة المقدم من النائب - الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إعادة النظر في قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإرجاء تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات الحاسب الآلي والمعينين بالخريطة المعلوماتية بمحافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء فرع للشهر العقاري ببرديس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج،والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد النعيم حامد محمود، بشأن إنشاء ثلاثة مكاتب شهر عقاري للتوثيق بمناطق عزبة كامل صدقي، وركن حلوان، منطقة الحكرية- حي حلوان- محافظة القاهرة.

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء مجمع محاكم بحي السلام أول وثاني- محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن زيادة موظفي الشهر العقاري بمركز ومدينة ديرب نجم- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب نافع عبدالهادي، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري لخدمة أهالي العمرانية والطالبية- محافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حميد سليمان، بشأن إنشاء مكتب للخبراء بمحكمة جنوب سيناء- محافظة جنوب سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد أحمد الجبلاوي، بشأن إقامة مستشفى بقرية البياضية بالجبلاوي – محافظة قنا.

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سحر صدقي، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية ومركز شباب وجمعية زراعية بمركز أبو تشت – محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن إنشاء مركزين مجمعين لهيئة التأمينات الاجتماعية بمدينتي نجع حمادي، قنا – محافظة قنا،والاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أشرف أبو الفضل: الأول: بشأن نقل سوق السبت بحجازة قبلي مركز قوص محافظة قنا إلى منطقة أخرى بعيدة عن الزحام.

والثاني: بشأن تخصيص قطعة أرض بحوض رجب زمام الشعراني لإنشاء مركز شباب وحديقة – مركز قوص - محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائبةغادة علي، بشأن قيام قطار الشباب من (النوبة –أسوان- الأقصر) إلى معالم القاهرة لزيارة المشاريع القومية.

كما تناقش اللجنة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي: الأول: بشأن عمل مكتب بريد بقرية دير ريفا - مركز أسيوط- محافظة أسيوط، والثاني: بشأن إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالي حي غرب بأرض أملاك دولة بمنطقة الشادر – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع على الغفير- أبار الملك مركز أخميم- محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء مكتب بريد بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج - محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام الحسيني، بشأن توفير عدد من الخدمات البريدية لأهالي حي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ ناصر عثمان محمد، بشأن تشغيل مكتب بريد عزبة الأقباط بمركز البدارى- محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سلطان، بشأن إنشاء مكتب بريد بمنطقة حدائق الهرم- محافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن بناء مكتب بريد بقرية أكراش- مركز ديرب نجم- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الحاج سلام - مركز فرشوط – محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب محمد محمود أحمد، بشأن إنشاء مكاتب بريد لقرى الصالحية، الناصرية، العامرية، البسيونية، السنباط، هوارة المقطع، الاعلام، مناشي الخطيب - مركز الفيوم - محافظة الفيوم.

وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية منشية السادات- مركز سمنود- محافظة الغربية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في مركز إقليم شمال محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن تغطية الجزء المتبقي من ترعة عيوشة الصغرى زمام هندسة ري أرمنت التابعة لهندسة ري غرب – محافظة قنا،والاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجلاء باخوم رياض، بشأن تغطية أجزاء الترع المارة بمنتصف المدن بمحافظة قنا بنظام الصرف المغطى بدلاً من تبطينها ، كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمود السيد سعد، بشأن تقنين مساحة (53) فدان مخلفات الري القديم بقرية علقام – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

وتستعرض لجنة الطاقة والبيئة لطاقة والبيئة - عقب انتهاء الجلسة العامة غدا الاحد - مناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة فايزة صالح، بشأن، استكمال سرعة الانتهاء من إنارة بعض طرق مركزي إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، والثانى بشأن عدم البدء في إنشاء محطة محولات جهد 66/11 ك ف على مساحة 66 قيراط بناحية التوفيقية إيتاى البارود وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين بمركزي إيتاى البارود وكوم حمادة بمحافظة البحيرة.