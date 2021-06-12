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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استشاري يقدم روشتة للطلاب وأولياء الأمور لتكون امتحانات الثانوية العامة أسهل

طالب
طالب

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالمستشفيات العسكرية، إن كل ما يمر به طلاب الثانوية العامة يُمثل عبئًا إضافيًا عليهم؛ خصوصا الطلبة الذين لديهم استعداد جيني ونفسي للتأثر بأي شىء خاص بالتوتر والاضطرابات.

وأضاف "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية نورين شحاتة، في برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الاضطرابات نوعان، الأول خارجي الذي يتمثل في الظروف الخارجية سواء أسرية أو مجتمعية أو عالمية مثلما يحدث من فيروس كورونا، أو داخلية بإصابة الطالب بأعراض شيء شخصي.

وتابع استشاري الطب النفسي بالمستشفيات العسكرية: "الطالب المتزن نفسيا لن يكون للأحداث تأثيرا كبيرا عليه؛ لكن من لديهم قبول جيني للاضطراب يحتاجون رعاية وطمأنة من الأهل حتى لا يتعرضون للقلق، مقدمًا روشتة للطلاب وأولياء الأمور لتكون الامتحانات أسهل على الطلاب من غير خوف أو رعب.

الطب النفسي الثانوية العامة حياتك صحتك فيروس كورونا الصحة العامة

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