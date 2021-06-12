المصري محمد إبراهيم كيشو يحقق فضية بطولة بولندا المفتوحة للمصارعة

حقق محمد إبراهيم “كيشو” لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية فضية بطولة بولندا المفتوحة في منافسات وزن 67 كجم التي تقام وسط مشاركة نخبة من أبطال العالم في المحطة الأخيرة قبل أولمبياد طوكيو والتي تقام الصيف المقبل باليابان.



وخسر كيشو في النهائي أمام منافسه التركي مراد فرات بنتيجة 5-3 ليحقق الميدالية الفضية.



وكان البطل المصري قد تغلب على بوهدان كوفيرنيوك بطل أوكرانيا بنتيجة 5-0 في منافسات نصف النهائي ليضمن تأهله إلى المباراة النهائية ، وفي مباراة ربع النهائي تغلب كيشو على ماتيوس رادوسلاو بطل بولندا والمصنف الثالث عالمياُ بعدم التكافؤ 9-0.

وكان كيشو قد حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى نظرا لحصوله على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب 2019.

وحقق كيشو إنجازات عديدة في مسيرته حيث توج بلقب بطولة العالم للناشئين عام 2015 وبطولة العالم للشباب عام 2016 وبطولة العالم تحت 23 عاما عامي 2018 و2019، وبطولة العالم للألعاب العسكرية 2019، فضلا عن تأهله لأولمبياد طوكيو.

بينما تعرض عبد اللطيف منيع للخسارة أمام الإستوني هيكي نابي بترجيح الحكام في منافسات المصارعة الرومانية للوزن المفتوح.