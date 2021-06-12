نزول زوجة إريكسن ملعب مباراة الدنمارك وفنلندا باكية بعد سقوط اللاعب|شاهد

التقطت عدسة الكاميرات لحظة إنهيار زوجة كريستيان إريكسن لاعب الدنمارك بعد سقوط زوجها مغشيا عليه.

وحاول كاسبر شماكيل حارس منتخب الدنمارك تهدئتها والحديث معها.

وقال الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد الحالة الطبية الطارئة للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، تم عقد اجتماع طارئ مع كلا المنتخبين وحكام المباراة.

وأكد الويفيا في بيانه سيتم إرسال مزيد من المعلومات في الساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة، تم نقل اللاعب إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وأكد الويفيا أن التشخيص المبدئي لحالة اللاعب أزمة قلبية.

كما قال المذيع الداخلي لملعب باركن بارك يطلب من الجماهير عدم مغادرة الملعب.

g++