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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 4.4 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلى للبنوك مارس الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

سجل حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية للبنوك في نهاية مارس الماضي، ارتفاعا إلي 4.4 تريليون جنيه بعد أن كانت 4.25 تريليون جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 4.3 تريليون جنيه في يناي 2021.


وكشف أحدث تقرير اصدره البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة لبنود " الأوراق المالية، الائتمان، الاقراض والخصم" بلغ 2.82 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 2.711 تريليون جنيه في فبراير 2021، ومقارنة بـ 2.8 تريليون جنيه في يناير 2021.

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وصلت المطلوبات بحسب ما أعلن التقرير، من القطاع العام  لبندي الأوراق المالية والاقراض والخصم إلي 126.5 مليار جنيه في مارس السابق بعد ان كانت 125.4 تريليون جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 128.643 مليار جنيه في يناير 2021.


وسجلت المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البنود السابقة نحو 904.5 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 888 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 873.3 مليار جنيه في يناير 2021.


بلغت المطلوبات للقطاع العائلي للائتمان المحلي بالعملة المحلية نحو 534.74 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 522 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ 512.51 مليار جنيه في يناير 2021.

 

البنك المركزي الائتمان المحلي اخبار مصر البنوك

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