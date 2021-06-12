6 ملفات ساخنة.. وزير الخارجية ضيف أحمد موسى في على مسئوليتي الليلة

يحل سامح شكري، وزير الخارجية، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي”، المذاع على قناة “ صدى البلد”.

ويتناول لقاء الإعلامي أحمد موسى مع سامح شكري وزير الخارجية، كافة الملفات التي تشغل الرأي العام في مصر وخارجها.

ويجيب وزير الخارجية ،علي كافة التساؤلات حول قضية السد الإثيوبي، واتخاذ مصر قرار اللجوء لمجلس الأمن للمرة الثانية لحماية مصالحها.

ويتحدث سامح شكري عن العلاقات مع تركيا وقطر وليبيا وإعمار غزة، كما يوضح شكري دور الدبلوماسية المصرية خلال ٧ سنوات.

ويذاع حوار وزير الخارجية سامح شكري مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة الليلة من “ على مسئوليتي ” في تمام الثامنة مساء.