سليمان عيد يهنئ محمد علي رزق بعيد ميلاده

هنأ الفنان سليمان عيد صديقه الفنان محمد علي رزق غلى حفل زفافه على مصممة الأزياء نورين ماهر.



‬‏ونشر سليمان عيد عبر حسابه بإنستجرام صورة له مع محمد على رزق ‪ وعلق قائل ا "الف مبروك يا حبيبي يارزق ربنا يسعدكم ويحفظكم".



واحتفل الفنان محمد علي رزق بعقد قرانه اليوم على مصممة الأزياء نورين ماهر، في حفل بسيط حضره أفراد العائلة وعدد من أصدقاء العروسين.

وأعلن محمد علي رزق في فبراير الماضي خطبته على نورين ماهر بعد قصة حب دامت بينهما لعدة أشهر بدأت عقب لقائهما في جلسة تصوير سابقة له كانت تعمل بها منسقة للملابس ومصممة.

ونشر عدد من الأصدقاء صورا من حفل عقد قران محمد علي رزق ونورين ماهر على حسابه بموقع فيسبوك، وحرصوا على تهنئته.