كيف نؤهل الطلاب نفسياً لامتحانات الثانوية العامة؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالمستشفيات العسكرية، إن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف ولكن هناك حالة من الرعب والهلع تصيب الطلاب وأولياء الأمور بسبب هذه الامتحانات والنتيجة، مما يسبب عبئًا نفسيًا على الطلاب.

وأضاف "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الثانوية العامة ليست المصير والنهاية.

وأشاراستشاري الطب النفسي بالمستشفيات العسكرية، إلى أن هناك أشياء أكبر من ذلك بكثير، والأهم تأهيل الطالب لسوق العمل وليس المجموع، وهذا التناول بجانب فيروس كورونا قلق يرعب الطلاب ويصيبهم بالضغط النفسي عليهم.

وتابع : "هذا التناول يُعد دمارًا شاملًا لطلاب الثانوية العامة ويجب ألا يُحمل الأهالي أولادهم فوق طاقاتهم هذا العام؛ ولا بد من الرأفة في تصحيح أوراق الإجابات ومراعاة الظروف التي يمر بها الجميع والضغوط النفسية للطلاب".