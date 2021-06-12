الوفد يكرم النادى الأهلى..وتكليف لجنة الشباب بإعداد مشروع قانون الرياضة

كرّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، مساء اليوم السبت، النادي الأهلي متمثلا في خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والرئيس الشرفي للجنة الرياضة بحزب الوفد، في مقر حزب الوفد بالدقي؛ لما يقدمه من إنجازات وبطولات محلية ودولية باسم الدولة المصرية، والتي كان آخرها السوبر الأفريقي.

جاء ذلك بحضور فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وعبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، وعباس حزين، رئيس اللجنة النوعية للرياضة، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وأنور بهادر، سكرتارية مساعدة الحزب، وطارق تهامي، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ، وأمل رمزي، مساعد رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، واللواء جمال مختار، مساعد رئيس الحزب، وحمدي قوطة، عضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس تحرير جريدة الوفد.

كما كرّمت اللجنة النوعية للرياضة في حزب الوفد، برئاسة عباس حزين، اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، لكونه قيادي في حزب الوفد وعضو مجلس إدارة سابق في النادي الأهلي.

ورحّب أبو شقة بالحضور من النادي الأهلي، قائلا: "تحية للحاضرين جميعًا في بيت الأمة، بيت المصريين جميعًا، بيت الوطنية الصادقة، تحية وتوثيقًا وامتدادًا للعلاقات التاريخية التي تربط حزب الوفد والنادي الأهلي كنموذج مشرف، ورمز الرياضة الحقيقية بمفهومها الحقيقي، صاحب البطولات على المستوى الأفريقي والإقليمي والدولي".

ووجه أبو شقة التحية للنادي الأهلي العريق الذي تربطه بالوفد علاقات وثيقة متينة قوية منذ سعد باشا زغلول رئيس أول جمعية عمومية للنادي الأهلي، واستمرت العلاقات حتى الزعيم فؤاد باشا سراج الدين أقدم أهلاوي والرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

وأكد أبو شقة أن حزب الوفد يقدر دور الرياضة في بناء المواطن وأي مكاسب رياضية في حقيقتها مكاسب للدولة المصرية ومن ثم كانت الدعوة التي وجهها حزب الوفد للنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي أناب عنه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس شرف اللجنة الرياضية بحزب الوفد، والوفد يرحب به ويكرمه ويعتبر ذلك تكريم لجميع النادي الأهلي بكل أفراده.

وأضاف أبو شقة أنه يرحب بالنادي هذا الترحيب تكريمًا للنادي العريق باعتباره حقق نصرًا لأبطال الدوري وحاز على بطولة السوبر الأفريقي وثالث العالم في بطولة العالم للأندية، قائلا: "تحية للنادي الأهلي رئيسًا وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء على هذه البطولات وما لها من دلالات بان مصر دائما لها الصدارة والريادة في كل المجالات ومنها الرياضة".

وتابع أبو شقة قائلًا: "تحية للجنة النوعية للرياضة على ما قدمته من أنشطة للحزب، وهذا اللقاء يعد باكورة لقاءات متجددة في مجال الرياضة وتكريم الرياضة والرياضيين ومزيدًا من الانتصارات في مجال الرياضة".

وأعرب المهندس خالد مرتجى، ممثل النادي الأهلي المصري في حفل تكريم حزب الوفد للنادي، مؤكدا أن حزب الوفد بيت الأمة ومدرسة الوطنية ومن يضمهم من شخصيات وطنية هو مصدر اعتزاز وفخر لدى جموع الشعب المصري.

وأضاف مرتجى أن النادي الأهلي يعتز اعتزازا كبيرا بما يربطه بحزب الوفد من علاقات وطنية وشخصيات ورموز مصرية على قدر عال من المكانة والتاريخ بداية من سعد باشا زغلول وحتى أجدد عضو ينتمي للنادي ولحزب الوفد.

ووجه مرتجى باسم النادي الأهلي ونيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، الشكر لحزب الوفد لما كان فيه من تقدير لإنجازات محلية وقارية حققها الأهلي في جميع الألعاب والأنشطة المختلفة.

وأردف مرتجى أن تلك الإنجازات تحققت بدعم من المؤسسات الوطنية المصرية ومؤسسات الدولة، وأيضا جمهور النادي العظيم الذي يساند ناديه، ويفخر بإنجازات تحققت باسم مصر في المحافل الدولية.

وأكد مرتجى أن النادي الأهلي أسس على وطنية وحزب الوفد أيضا أسس على وطنية، وهو ما يجمع بين النادي والحزب، ويجعلني فخورا كوني ابن لوالد كان عضوا في بيت الأمة وكذلك كان جدي في حزب الوفد، لافتا إلى أن تكريم الوفد للنادي الأهلي ليس بجديد.

ووصف حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قانون الرياضة بالمعيب، الذي يحتوي على أخطاء كبيرة منها أن الجمعية العمومية تضع اللائحة وهذا خطأ كبير.

وأشاد قوطة بأن الأهلي أول نادي ينشئ شركة استثمارية، متسائلًا عما وصلت إليه تلك الشركة، وهل سيعمم ذلك على بقية النوادي؟ وهل من المفترض أن يقيم كل نادي شركة بفكره أم ستكون أمرًا إلزاميًا لنشر العملية الاستثمارية؟

وردًا على عيوب قانون الرياضة، قال أبو شقة إن قانون الرياضة صدر وهو يشغل منصب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، وكان هناك صراعات رهيبة عليه، وكانوا يخضعون لفكر فلسفي وهو ما لا يدرك كله لا يترك كله، وعقدوا اجتماعات عديدة، حتى وافقوا على مشروع القانون الذي عرض على الجلسة العامة وافقت عليه، وحينها قال له خالد عبد العزيز، وزير الرياضة آنذاك، إنه لم يكن يتخيل أن يصدر قانون الرياضة، وإن ما حدث يعد معجزة.

وأضاف أبو شقة أنها طالما استقر الأمر بأننا أمام قانون للرياضة، فيمكن للجنة الرياضية لحزب الوفد مع اللجنة القانونية بإعداد لقاءات مع الأندية والمهتمين بشئون الرياضة لنكون أمام قانون يرضي الجميع، لأن فن التشريع يتطلب تعديلات إذا ظهرت حالات واقعية ومشكلات أثناء التطبيق العملي للنصوص، فإذا حدث أي أخطاء نصبح بحاجة إلى نصوص جديدة منظمة وهذا دورنا كحزب سياسي يتحسس كل المشكلات في المجتمع.

وكلّف أبو شقة اللجنة الرياضية في حزب الوفد ببحث قانون الرياضة مع الشئون القانونية، وإجراء حوارًا مجتمعيًا رياضيًا مع الفنيين والمختصين ومن يعنيه الأمر، قائلا: "أنا لست متخصص في الرياضة ولكن التدخل التشريعي يستوجب استعراض كل الأنظمة الإقليمية والمحلية والدولية لنكون أمام النصوص المثلى".

ورد المهندس خالد مرتجى على تساؤل قوطة حول إنشاء النادي شركة استثمارية، بأن النادي الأهلي كمؤسسة ريادية كان أول من أسس مجلة وقناة في ٢٠٠٨، والآن يعمل على تأسيس ثلاث شركات استثمارية، هي: شركة للكرة، وشركة للخدمات السياحية وشركة للاستادات بخطة سيعمل الجميع على أن يحزو حزوها.

وأوضح مرتجي أن قانون الرياضة المصرية، وبالإشارة إلى الميثاق الأوليمبي الذي يؤكد أن الجمعيات العمومية هي من تقول كلمتها ولها الحق الأصيل في اختيار ووضع لوائحها الخاصة، لافتا إلى أن الأهلي استطاع أن ينظم حوارا مجتمعيا بحضور جميع الطوائف حتى تم الوصول إلى لائحة النادي الأهلي، لأننا نفكر في مصر، وندرك أنه علينا مسئولية مجتمعية تجاه الدولة المصرية.

وأكد عباس حزين، رئيس اللجنة النوعية للرياضة في حزب الوفد، أن حزب الوفد يحرص دائمًا على دعم نشاطات بناء الإنسان المصري، لذا رأت أنه من الضروري تكريم النادي الأهلي المصري على بطولاته التي لم يتجاوزها في العالم سوي بطولات النادي الملكي ريال مدريد الأسباني.

وأشار حزين إلى أن الوفد يتشرف بتكريم النادي الأهلي من خلال المهندس خالد مترجي رئيس شرف لجنة الرياضة في حزب الوفد، متمنيًا أن تظل مصر برموزها ونشاطاتها رمزًا عربيًا وإفريقيًا مشرفًا ذات ريادة.

ولفت حزين إلى أن لجنة الرياضة بحزب الوفد ومن خلال عبد اللطيف صبحي تمكنت من إعداد مقترح لتعديل قانون الرياضة، وتنتظر إجراء حوارات مجتمعية قبل تقديمه لمجلس النواب باسم حزب الوفد.

وقال اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس حزب الوفد، إن النادي الأهلي يمثل جزءًا هامًا للغاية بالنسبة لحزب الوفد خاصة أن الزعيم سعد باشا زغلول كان أول رئيس مجلس إدارة للنادي الأهلي وبعد فؤاد باشا سراج رئيس شرف للنادي لذلك هناك علاقة قوية تربط حزب الوفد بالنادي الأهلي.

وأشار نور إلى أنه شغل منصب عضو مجلس إدارة النادي للأهلي ثلاث مرات في عهد الراحل صالح سليم، قائلا: "أوجه الشكر للنادي الأهلي وأعضاء وجماهيره والكابتين محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي وأعضاء مجلس الإدارة ".

وقال عبد اللطيف صبحي، مقرر اللجنة النوعية للرياضة في حزب الوفد، إن اللجنة شرفت بدعم من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، لأن تقوم بتكريم بنموذج مشرف للرياضة في مصر، وهو النادي الأهلي المصري الذي طالما شرف مصر في المحافل الدولية بتاريخ تجاوز الـ١٠٠ عام.

وشدد صبحي على أن لجنة الرياضة في حزب الوفد تعكف خلال هذه الفترة وتشغل بالها بتطوير وتعديل قانون الرياضة والشباب بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد برئاسة المهندس محمد فؤاد لدعم العمل الشبابي والرياضي بمقترحات وفدية قوية تدعم الدولة المصرية، موجها التحية لصحفي محمد الإتربي لجهوده في إحياء مجال ونشاط الرياضة داخل الحزب.

ووجه عزيز الشريف عضو لجنة الحكام في المملكة العربية السعودية، وممثل المملكة في حفل تكريم الوفد للنادي الأهلي المصري، التحية للدولة المصرية التي تحرص مؤسساتها الوطنية على الترابط في جميع المجالات والأنشطة، وهو ما ظهر عليه حزب الوفد وحرصه كمؤسسة سياسية حزبية وطنية تترابط مع مجال الرياضة.

وأشاد الشريف بإنجازات النادي الأهلي قائلًا: "النادي الأهلي ليس فقط أحد أعمدة الرياضة المصرية، ولكنه أحد أعمدة الرياضة العربية والعالمية".

وقال محمد الإتربي مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب وسكرتير الهيئة العليا للحرب، إن اللجنة النوعية للرياضة بحزب الوفد تحرص على أن يكون لها دورا إيجابيًا في كل ما يخص الرياضة المصرية لذلك كان لها دورًا في وضع قانون الرياضة الحالي من خلال التواصل مع كل من يهم الأمر في هذا الشأن آنذاك وعرض هذه الرؤية على المختصين وأخذها في عين الاعتبار.

وأضاف الإتربي أن اللجنة تعمل الآن على وضع تصور لقانون الشباب وعرضه على مجلس النواب من خلال نواب الوفد، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع النائب الوفدي طارق تهامي والمهندس محمد فؤاد رئيس لجنة الشباب بالحزب على عقد سلسلة من اللقاءات مع الشباب خلال الفترة القادمة لمناقشة هذا المقترح.

وأوضح الإتربي أن النادي الأهلي يشارك في تكوين ثقافة الشباب المصري وهذا أمر إيجابي خاصة أن النادي لديه ثقافة ويعمل من أجل الكيان، مشيرا إلي أهمية أن يضع الأهلي خطة لدعم الرياضة في نوادي الدلتا والتي تمثل رقم كبير من سكان مصر لذلك يحب أن يكون للنادي الأهلي حضور خاصة أن النادي الأهلي عليه دورا اجتماعيا .