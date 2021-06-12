كريم محمود عبد العزيز يروج لفيلم موسي

روج الفنان كريم محمود عبد العزيز لفيلم موسي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام



ونشر كريم محمود عبد العزيز صورة له من الفيلم وعلق قائلا " مالقيتش لحم و دم أصاحبه قررت أصاحب كومة حديد..#موسى #أقوى_من_الحديد #صيف_2021







فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

ويشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.