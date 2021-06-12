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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبيرة تغذية تكشف سبب الشخير الحميد

أضرار السمنة
أضرار السمنة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن البطن يحتوي على أهم الأجهزة في جسم الإنسان، ومن المستحيل أن تقوم هذه الأجهزة بمهامها، في ظل وجود الدهون.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مريض السمنة يعاني كثيرًا سواء من الشخير أثناء النوم، أو النهجان مع بذل أقل مجهود، أو عدم القدرة على ممارسة الرياضة بسبب زيادة الوزن.

وحذرت خبيرة التغذية، من خطورة السمنة على العظام، قائلة: "العظام اللي ربنا خلقها عشان تشيل 60 كيلو، مستحيل تشيل 140 كيلو بنفس الأريحية".

وأشارت إلى أن مريض السمنة، حتى إذا كان شابا، فسيعاني كثيرًا، سواء من آلام في العظام، أو عدم انتظام في النفس، مشددة على ضرورة العمل على خفض الوزن؛ لأن السمنة مضرة للغاية.

دعاء سهيل التغذية العلاجية جسم الإنسان ست الستات صدى البلد زيادة الوزن خطورة السمنة

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