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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الجارديان: هيئة بريطانية تتعاون مع جوجل لمنع تتبع مستخدمي كروم

هيئة بريطانية تتعاون
هيئة بريطانية تتعاون مع جوجل لمنع تتبع مستخدمي كروم

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة ستضطلع بدور نشط في تطوير خطط شركة جوجل، عملاق محركات البحث؛ لمنع مواقع الويب من تتبع مستخدمي متصفح كروم.


وأوضحت الصحيفة اليوم السبت أن الهيئة تقبل التزامات قانونية من جوجل تضمن عدم استخدام بدائل مقترحة لتتبع ملفات تعريف الارتباط ، وهي مجموعة من التقنيات التي يسميها محرك البحث Privacy Sandbox ، بطريقة من شأنها الإضرار بالمنافسة. 

 

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وأشارت الصحيفة إلى أنه يُعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها منظم المنافسة في مثل هذه المرحلة المبكرة في إنشاء تقنية جديدة.


وأدى ظهور عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل إلى ظهور تحديات جديدة لسلطات المنافسة في جميع أنحاء العالم تتطلب نهجًا جديدًا.

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