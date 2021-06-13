سياسة الأجور والأسعار.. 14 معلومة عن مهام لجنة الخُطة والموازنة بمجلس الشيوخ

حددت لائحة مجلس الشيوخ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، حيث نصت على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشاريع القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

فيما حددت المادة (45) اختصاصات لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية بما يأتي:

1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

4- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

5- السياسة الاقتصادية.

6- مسائل النقد والائتمان والادخار.

7- سياسة الأجور والأسعار.

8- التأمين والقروض.

9- شئون التجارة الداخلية.

10- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.

11- شئون التجارة الخارجية.

12- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.

13- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.

14- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والتجارة والتموين والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي