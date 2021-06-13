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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الحجز لبرنامج التأهيل التربوي بتربية عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يعلن مركز التطوير الجامعي بجامعة عين شمس عن بدء الحجز لبرنامج التأهيل التربوي بكلية التربية ، اعتبارا من 14-6- 2021 ، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة وأ.د. ماجد أبو العنين عميد كلية التربية جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المركز .


ويستهدف البرنامج الذي يعقد عن بعد ( online )  المعلمين غير التربويين من غير خريجي كلية التربية ومعلمي المدارس الخاصة والدولية ومعلمي المدارس الفنيه الصناعيه والتجاريه.


أكدت أ.د. زينب محمد حسن خليفة المدير التنفيذي للمركز أن برنامج التأهيل التربوي بمركز التطوير التعليم الجامعي يعد من البرامج الرائدة التي تقدمها كلية التربية لدعم التنمية المهنية للمعلمين وتنمية قدراتهم  بشكل مستمر واكسابهم مهارات التعليم عن بعد و مواكبة تغيرات العصر وذلك في إطار جهود الكلية الداعمة للمجتمع المصري للنهوض بمستوي التعليم بالمدارس.


وأوضحت أن البرنامج سيتم تنفيذه أونلاين من خلال تطبيق ( zoom ) بواقع 100 ساعة تدريبية لمدة 8 أيام، ويتبعها 8 أيام للأنشطة التدريبية يقدمها المتدرب على منصة  (moodle ) الخاصة بالمركز حيث يقوم نخبه من اساتذه كليه التربيه بتقديم المعارف والمهارات الخاصة بالبرنامج التدريبي.


وأضافت أ.د. زينب محمد حسن خليفه أنه سيتم في بداية الدوره تقديم شرحا تفصيليا للمتدربين حول استعمال المنصه وتطبيق  zoom،  ويحصل المتدرب بعد اجتيازه الامتحان الالكتروني الشامل لمحتويات البرنامج علي شهاده من كليه التربيه جامعه عين شمس  والتى من الممكن توثيقها من الخارجيه المصريه مما يتيح له القبول للعمل في مجال التعليم داخل وخارج مصر.

تطوير التعليم جامعة عين شمس البرنامج التدريبي التنمية المهنية المدارس الخاصة عميد كلية التربية

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