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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

16 يونيو .. جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان،  مجموعة  البرامج التدريبية لشهر يونيو 2021، التى تهدف إلى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

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ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز  دورة تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة   الساعة التاسعة صباحا حتى ٢ ظهرا بنظام الاون لاين   يومى ١٦ و ١٧ يونيو ٢٠٢١ .


وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن تايمز و زووم  تطبيقا  للاجرائات الاحترازيةللوقاية من فيروس كورونا .  

 

وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .


وقد نوه مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان انه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية و طرق الحجز .


جدير بالذكر أنه من المقرر أن تننهى كليات جامعة حلوان من امتحانات الفصل الدراسى الاول لمرحلتى الدراسات العليا والبكالوريوس منتصف شهر يوليو ٢٠٢١ .

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