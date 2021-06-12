فتاوى تشغل الأذهان.. كيفية أداء كفارة حنث اليمين.. وسبب تسمية شهر ذي القعدة بهذا الاسم

هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات؟ .. الأبحاث الشرعية تجيب

خالد الجندى: آية "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ" ليس لها علاقة بالزواج.. فيديو



نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة للمؤسسات الدينية ، تشغل بال الكثير، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.

أوضح أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته “ما كفارة النذر إذا نسيته؟”.



وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا نسيتي ما نذرتي به لا تفعلي شيئا، وإذا أردتي أن تطعمي 10 مساكين على وجه الاحتياط فجائز.



وقال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه في حالة إذا تذكر ما نذره وجب عليه أن يقضي النذر، وإذا لم يتذكر وما دام تعذر عليه أداء النذر لوجود النسيان فلا حرج عليه، ولكن عليه أن يستشعر بالحرج الشديد بأنه قد نذر ونسي ما نذره، فيخرج كفارة يمين، هذا مثل الذى تعذر عليه أن يؤدي نذرا نذر وهو يتذكره.

سبب تسمية شهر ذي القعدة بهذا الاسم

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن شهر ذي القعدة سمي بهذا الاسم؛ لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المُتوالية، وذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة في قول الحق سُبحانه وتعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ...}. [البقرة: 194] والمراد بالشهر الحرام: شهر ذي القعدة.



وأوضح مركز الأزهر عبر فيسبوك: العُمرة فيه سُنَّة؛ لأن عُمرات النبي ﷺ كنّ في شهر ذي القعدة؛ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». [متفق عليه]

وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله بني الإسلام على خمسة أركان: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا"، وأمرنا -سبحانه وتعالى- بإقامة هذه الأركان، فهي وعاء للإسلام وإناء يضع ربنا لنا فيه من أنواره وينزل علينا من أسراره سبحانه وتعالى فهو الرءوف الرحيم بحالنا.



هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات؟ .. الأبحاث الشرعية تجيب



هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات؟

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بالدار، إنه يجوز إخراج زكاة المال على دفعات بشرط عدم دخول السنة الجديدة، وفوات العام الذي وجبت فيه الزكاة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في وقت سابق، أنه لابد أن يتحقق في المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان أساسيان، الأول: أن يبلغ النصاب، والثاني: أن يمر عليه عام هجري دون أن يقل عن النصاب.

وأضاف « ممدوح» في بيانه شروط إخراج زكاة المال، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أن النصاب قدر من المال يساوى قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار21، لافتًا: " نربط الزكاة بالذهب وليس المال النقدي؛ لأن أصل الزكاة وارد في الذهب بالإضافة إلى أن قيمته متغيرة، فمن كان يملك 100 ألف جنيه مثلاُ؛ عليه زكاة بشرط حولان الحول، لأنه تجاوز بالتقريب قيمة النصاب والتي تتجاوز الآن: 65: 66 ألف جنيه.

وواصل أنه لابد لإخراج الزكاة على المال أن يبقى في ملك الشخص لمدة عام هجري كامل، كمن امتلك هذا المال في 1 شوال هذا العام؛ يخرجه في نفس الوقت العام القادم طالما لم يقل، ويجب عندئذ الزكاة على مجموع الأموال التي معه وقت حولان الحول بما فيها الأرباح، وليس الأصل فقط.

وأشار إلى أن الأموال إذا نقصت بالأخد منها أثناء الحول أو زادت قيمة النصاب عن الأموال الموجودة؛ فلا زكاة عليها، وبمجرد أن تزيد أحسب العام الذي يمر عليها من جديد.



خالد الجندى: آية "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ" ليس لها علاقة بالزواج.. فيديو



قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض لديهم تفسير خاطئ عن الآية الكريمة "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ"، ويفهم كثيرون على أن الزوج الطيب يتزوج طيبة، والزوجة الخبيثة تتزوج خبيثا، وهذا ليس صحيحا.

وتابع خالد الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الكلمات الطيبات يقولها الناس الطيبة، والكلمات الخبيثات يقولها الخبيثون، والأمر ليس له علاقة نهائيا بالزواج".



وذكر خالد الجندي، مفسرا لما ورد في سورة الإنشقاق يقول الله تعالى "فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا" منوها أن الله لما تكلم عن أهل الخير عبر بالسرور في المستقبل فهو مصيره مستقبلا، أما أصحاب الشمال وحياته شر فالماضي له كان مسرورا أما مستقبله لن يكون كذلك