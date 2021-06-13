أخبار التعليم ...هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة ...الخشت ينعي والد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث...مدير تعليم الكبار بعين شمس : محو أمية 21 ألف مواطن في 4 دورات

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هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل



وسط إجراءات احترازية مشددة ..بدء امتحانات صيدلة عين شمس



لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا بزراعة عين شمس.. دورات تدريبية لمواكبة احتياجات سوق العمل



الخشت ينعي والد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث



ارقام جلوس دبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس عبر هذا الرابط



عميد آداب القاهرة : امتحانات اللائحة القديمة عقب الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني



مدير تعليم الكبار بعين شمس : محو أمية 21 ألف مواطن في 4 دورات

