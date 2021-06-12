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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات مهمة لطلاب آداب عين شمس بشأن الامتحانات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور مصطفي مرتضي، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول بامتحانات الفصل الدراسي الثاني .


وأضاف عميد الكلية، أنه في حالتى الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا، سيتم قبول الاعتذارات ولن يتأثر تقدير الطالب عند أدائه الامتحان مستقبلا.

 

وأشار إلي أنه يمكن معرفة أرقام الجلوس وأماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني الاحد الموافق 13- 6- 2021 من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

الجدير بالذكر حصلت كلية الآداب جامعة عين شمس على المركز الثاني للمرة الثانية خلال ٢٠٢١ على مستوى كليات الجامعة في مشروع مشاركة الطلاب في محو الأمية دورة أبريل ٢٠٢١ .

 

وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ا.د مصطفى  مرتضي عميد كلية الآداب ،وإشراف عام ا.د رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنفيذ ا.د محمد قاسم منسق وحدة محو الأمية بالكلية .
 

يعتمد المشروع على دمج طلاب جامعة عين شمس في مبادرة الجامعة لمحو الأمية ضمن فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لحل مشكلات المجتمع المصري وعلى رأسها أزمة الأمية وتبعاتها بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار وفق البروتوكول الموقع بين الجامعة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة د عاشور العمرى، حيث أنه يشترط لحصول الطالب على شهادة التخرج محو أمية بحد أدنى  ٤ افراد خلال الأربع سنوات الدراسية. 
وقد ساهم طلاب كلية الآداب في محو أمية عدد (  ٩٧٨ ) فردا في دورة أبريل ٢٠٢١.  

 

 

يذكر أن احدى طالبات الكلية إسراء أشرف السيد أنجزت محو أمية ١٤ فردا بمفردها، وذلك نتيجة الدعم التدريبي والتحفيزي المقدم من إدارة الجامعة والكلية وهيئة تعليم الكبار، حيث يتم تأهيل وتدريب الطلاب على محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة من خلال ورش تدريبية متخصصة نظريا وعمليا، مع منح كل طالب او طالبة مكافأة مالية تشجيعية تبلغ ٢٥٠ جنيها عن كل فرد تم محو أميته بدون حد أقصى مع إعفاء الطلاب المتميزين من المصروفات الدراسية عن سنة دراسية كاملة وتقديم دورات تدريبية مخفضة التكلفة لرفع وتنمية قدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل بعد تخرجهم.


وبتلك المناسبة ستقوم إدارة الكلية متمثلة في ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية وكذلك أ.د رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتكريم بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من منسقي مشروع محو الأمية بالكلية الذين ساهموا بمجهوداتهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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