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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تفاصيل أول مزرعة إنتاج حيواني بمشروع الـ 1.5 مليون فدان

مزرعة تسمين
مزرعة تسمين

كشف ياسر دياب خبير الإنتاج الحيواني، عن تفاصيل إنشاء أول مزرعة للإنتاج الحيوانى بأراضى المغرة ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وعلى مساحة 50 فدان ، وتضم 150 رأس من العجول .


وقال المهندس ياسر دياب للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان ملوحة مياه الأبار والتى تزيد على 11 الف جزء فى المليون ، حالت نجاح زراعة العديد من المحاصيل الزراعية، إضافة لارتفاع نسبة الحديد فى المياه، لافتا الى انه بدأ مشروع الانتاج الحيوانى والتسمين بـ 13 رأس فقط وبلغ عدد العجول بالمزرعة 150 رأس .

وأوضح دياب، أن زراعة نباتات الأعلاف التى يتم استخدامها للماشية بالمنطقة تتحمل درجات ملوحة المياه ، لافتا الى ضرورة التوسع فى إنشاء مزارع الإنتاج الحيوانى ووضح حل جزرى لمشكلة المياه العذبة بأراضى المغرة .   


 

خبير الإنتاج الحيواني الجدعان القاهرة والناس 2 الإنتاج الحيوانى محمد غانم

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