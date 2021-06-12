شيكابالا يخوض تدريبات إضافية

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات إضافية بالكرة ، تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

وكانت الفقرة التي خاضها شيكابالا، عبارة عن التسديد بالكرة على المرمى.

جاء ذلك عقب أداء تدريبات تأهيلية لشيكابالا بصحبة حازم إمام لاعب الفريق، حيث يخضع الثنائي لبرنامج تجهيزي تمهيدا للعودة للتدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.