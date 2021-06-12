سامح شكري: تطور جديد سيؤثر في العلاقة مع قطر الأسبوع المقبل

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تتعامل بشفافية كاملة مع الشركاء والحلفاء، وهناك علاقات وثيقة بين مصر وقبرص واليونان، وهناك إحاطة للدول الثلاث في إطار شرق المتوسط والمصالح التي تجمعنا ".

وأضاف سامح شكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ننفذ ما توافقنا عليه في بيان العلا في السعودية تجاه علاقات مصر مع دولة قطر".

وتابع سامح شكري :" أنشأنا آلية لجان المتابعة واللجنة القانونية لإزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية القطرية ونعمل على إزالة هذه الشوائب حتى ننتقل إلى درجة اخرى من إستعادة العلاقات ونسير بخطى ثابتة ".

وأكمل سامح شكري :" نسعى ان تكون علاقات مصر مع الأشقاء العرب لها الخصوصية، وحتى الآن مسار العلاقة من لجنة المتابعة تسير في الاتجاه السليم الإيجابي ".

ولفت سامح شكري:" خلال الأسبوع المقبل تطور آخر له تأثير في نمو العلاقة مع قطر ".

