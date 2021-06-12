محمد أبوالعينين يؤازر سيراميكا كليوباترا 2001 في نهائي كأس مصر أمام حرس الحدود

حرص النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا علي مؤازرة فريق 2001 في المباراة المصيرية امام حرس الحدود والتي تجمعهما حاليا علي ملعب بتروسبورت في نهائي كأس مصر للشباب.

وبدأ فريق سيراميكا كليوباترا بالضغط المتواصل لإدراك هدف مبكر ليضع فريق حرس الحدود تحت ضغط لإرباك صفوف الساحلي.

وأهدر فريق سيراميكا كليوباترا العديد من الفرص خاصة من التسديدات خارج منطقة الجزاء ولكن جميعهم مروا بجوار القائم والعارضة بسنتيمترات .

أعلن الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا لمواليد 2001 عن تشكيلة فريقه لمواجهة حرس الحدود فى نهائي كأس مصر.

وجاءت تشكيل فريق سيراميكا كالاتي :

في حراس المرمى : حمزة معوض

الدفاع : يوسف عبدالمتجني - محمد سامي - إسماعيل فكري - يوسف احمد

الوسط : احمد محمود - محمد مسعد - احمد نبيل

الهجوم : مصطفي ميسي - عمرو مجدي - توفيق محمد

نزل لاعبو سيراميكا كليوباترا لمواليد 2001 إلى أرض ملعب بتروسبورت لإجراء عملية الإحماء استعدادا لمواجهة حرس الحدود في نهائي كأس مصر.