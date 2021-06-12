رشا صبري: حصول المطلقة علي نصف ثروة الزوج سيكون قانونيا بشرط واحد

لايتعارض مع المجتمع أو الدين

تحدثت المستشارة القانونية رشا صبري، عن الجدل المثار حول إمكانية حصول المطلقة علي نصف ثروة الزوج.

وكشفت «صبري» خلال تصريحات لها لـ أذاعه البرنامج العام، عن أن هذا القرار سيكون قانونيا طالما كان برضاء الطرفين، وهو لايتعارض مع المجتمع أو الدين .

وأشارت إلي أنه قد يكون رادع للرجال حتي لايستخدم الطلاق أداة للتهديد في أي وقت

وعن إمكانية استغلال المرأه لهذا القانون، أوضحت أنه سيكون مقيد بشروط معينة منها أن يكون قد أصابها ضرر نفسي أو جسدي أو مادي بسبب هذا الزواج ويكون بمثابة تعويض لها خاصه أن الكثير من النساء تكون شريكه للرجل في هذا النجاح المادي لكونها رفيق وداعم وسند.

و توقعت المستشارة القانونية نجاح هذه التجربة إذا شاء القدر وطرحت للمناقشه والتنفيذ.