أمصال لدغات الثعابين والعقارب.."الريف المصري"تبدأ تشغيل الوحدة الصحية بالمغرة

بدأت شركة الريف المصرى الجديد ، صاحبة الولاية على أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان ، تشغيل الوحدة الصحية الأولى بأراضى المغرة ضمن منطقة الخدمات وتضم خدمة طبية على مدار 24 ساعة الى جانب طلب أطباء فى جميع التخصصات.



وقال الدكتور محمد هاشم ، مدير الإدارة الصحية بالعلميين، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن الوحدة الصحية بأراضى المغرة تضم أجهزة ومعدات طبية متخصصة، ومسعفين تابعين لهيئة الإسعاف وصيدلية وخدمات طبية إضافة لكل أنواع الأمصال المضادة للدغات الثعابين والعقارب.

وأوضحت الدكتورة هبة طارق ، طبيبة التكليف بالوحدة الصحية ، انها تتابع جميع حالات المرضى وخاصة الأطفال والنساء ويتم الكشف عليهم بأحدث الأجهزة ، كما يتم تحويل بعض الحالات لمستشفى العلميين .



