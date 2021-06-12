قمحة: مصر تتعامل دائما مع أزماتها الأفريقية بمنتهى الحكمة

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن مصر تتعامل دائما مع أزماتها الأفريقية بمنتهى الرشد والحكمة، وتدرك تماما موقعها في القارة، وأدواتها في التعامل مع أزمات القارة مختلفة.

وأوضح قمحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"السياسة الخارجية تعتمد على فكرة التشاركية، وأن المكسب للجميع، والقدرة على مواجهة الأمراض المستوطنة، ومواجهة الفساد.

وأشار ناجي قمحة إلي أن العلاقات المصرية السعودية علي خير ما يرام ودائما في تطور كبير، موضحا:" ساندوا مصر أثناء قيام ثورة 30 يونيو.

ونوه قمحة إلي أنه على المستوى الإستراتيجي، تم توقيع أكثر من 60 اتفاقية منذ عام 2015 وحتى الآن، وهو ما طور في مجالات التعاون بين مصر والسعودية، لزيادة معدلات التنمية لصالح شعوب الدولتين والدول الأخرى الشقيقة.

