نعمل لصالح فلسطين.. وزير الخارجية: مصر أوفت بوعدها لإعمار غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تحملت مسؤولية دائمة في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ورفع معاناته .



وأضاف سامح شكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر ضحت برجالها واموالها ودعمها السياسي على مدى الـ 7 عقود الماضية ومستمرين في تقديم الدعم إلى الأشقاء في فلسطين ".



وتابع سامح شكري :" قطاع غزة تعرض إلى تدمير متلاحق على مر السنوات الماضية في ظل عدم وفاء المجتمع الدولي بوعود الإعمار".

ولفت سامح شكري:" مصر وعدت بإعمار قطاع غزة ووفت بوعدها وتعمل لصالح المواطن الفلسطينيين ".



وأكمل سامح شكري :" مصر تعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن الفلسطيني لتحقيق آماله في إقامة الدولة الفلسطينية ".