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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا للقاء الثاني أمام جنوب إفريقيا .. صور

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

اختتم المنتخب الأولمبي تدريباته اليوم على ملاعب وادي دجلة السخنة استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا الثانية في السابعة مساء الغد ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

 
جاء المران خفيفا حرص خلاله شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على إعطاء تعليماته للاعبين وشرح بعض سلبيات وإيجابيات المباراة الأولى أمام جنوب إفريقيا.

 
وعلي الجانب الآخر أدى الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد صادق لاعبا الفريق تدريبات علاجية وفق التقارير الطبية. 


ومن جانبه أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه يحاول الاستفادة من اللقاء الثاني أمام جنوب إفريقيا.

 
وأشار إلى أنه سيمنح الفرصة لبعض العناصر التي لم تشارك في اللقاء الأول.

   
وأضاف غريب أنه راضٍ عن أداء والتزام اللاعبين خلال المعسكر.

 
وقال غريب إنه على دراية كاملة بالمباريات التي لعبها المنافسين خلال أجندة يونيو سواء منتخب إسبانيا أو الأرجنتين أو أستراليا.

المنتخب الأولمبي جنوب افريقيا اولمبياد طوكيو شوقي غريب طاهر محمد طاهر محمد صادق

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