عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: إن أفريقيا تحتاج لتغيير نظرتها تجاه أولويات الاقتصاد

منتدي ترويج الاستثمار
منتدي ترويج الاستثمار في افريقيا

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن أفريقيا تحتاج لتغيير نظرتها تجاه أولويات الاقتصاد حتى تستطيع زيادة حركة الاستثمارات البينية.

 

وذكر " الجبلي" في تصريحات له خلال قمة منتدي الترويج للاستثمار في افريقيا، إنه مفترض زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، والتوسع في التدريب المهني، وربط دول القارة بخطوط سكك حديدية، وخلق آليات تمويل لتطوير نشاط التعدين وما يرتبط به من صناعات، والترويج الجيد للمنتجات الأفريقي

منتدى ترويج الاستثمار بأفريقيا يبحث وضع أجندة لتحفيز التجارة والاستثمارات البينية

منتدى رؤساء هيئات الاستثمار يبحث زيادة دور إفريقيا في الأسواق العالمية

وطالب  دوجلاس تاواندا موناتسي، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار والتنمية بزيمبابوي، بإنشاء أنظمة مالية سريعة وفعالة لتحفيز الاستثمار، كما الحال في البورصة المصرية، وبمعرفة قدراتنا الحقيقية نستطيع خلق أنظمة مالية ومبادرات اقتصادية قادرة على تلبية الاحتياجات الحقيقية للقارة.


وأضاف دوجلاس تاواندا موناتسي أن تنظيم مصر لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا هو خطوة لمعرفة قدرات القارة الهائلة.
 

الشئون الأفريقية الاستثمارات البينية منتدي الترويج للاستثمار في افريقيا مال واعمال اخبار مصر

موضوعات متعلقة

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية: منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفارقة فرصة لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي

ترشيحاتنا

ملك البحرين يمارس الرياضة على الدراجات الهوائية .. صور

مدير "تعليم الكبار" بعين شمس : محو أمية 21 ألف مواطن في 4 دورات

الجارديان: هيئة بريطانية تتعاون مع جوجل لمنع تتبع مستخدمي كروم

وزير الخارجية : نحن على مشارف اجتماع برلين 2 حول الملف الليبي

خيري رمضان: العالم حبس أنفاسه بعد سقوط إريكسن في مباراة الدنمارك وفنلندا

سامح شكري: مصر ملتزمة بإقامة الدولة الفلسطينية.. ونتعامل مع أي حكومة اسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

مطلب عاجل من رئيس البرلمان العربي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

نعمل لصالح فلسطين.. وزير الخارجية: مصر أوفت بوعدها لإعمار غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

فيديو

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

حالته حرجة.. نجم ذا فويس كيدز يكسر دماغ صديقه

فيديوجراف.. 5 أخطاء تهدد المصريين بموجة رابعة من كورونا

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

المزيد

ساحة رأي

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الطلاق والإرشاد الأسري

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

محمد أبوزيد محمد يكتب: الحضارة الفرعونية.. خرجت ولم تعد!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ