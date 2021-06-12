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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشأت الديهي: السيسي أحدث تغييرا جذريا في الاقتصاد المصري.. فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تقرير لصحيفة "أل – مونيتور" الأمريكية، نقلًا عن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري الذي كان الاقتصاد الوحيد المرن في المنطقة، والذي كان يتحرك ويغرد منفردًا في المنطقة ليحقق معدل نمو 2.8% في ظل جائحة كورونا مع نمو متوقع بنسبة 5.2% في 2021/2022.


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن موقع "أل – مونيتور" اعتبر أن تقرير صندوق النقد الدولي  يعد علامة على أن "السيسي" بدل حال الاقتصاد المصري غير المستقر في حوالي خمس سنوات، نتيجة انضباطه، إلى جانب الوعي بالتكاليف الاجتماعية للإصلاح، وهذا يعد نموذجا للدول الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية.


وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحدث تغييرا جذريا في الاقتصاد المصري خلال خمس سنوات، وكان نجاحه مرهون بمجموعة عوامل أهمها انضباط الرئيس السيسي الذي أدي لانضباط الاقتصاد، ووعيه بالتكلفة الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي، وإطلاقه المشروع الموازي للإصلاح وهو الحماية الاجتماعية، وكان هذا سبب نجاح مشروع الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى.

واستنكر السخرية من حديث الإعلام المصري عن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن المرحلة الثانية هو إصلاح هيكلي لا يمس المواطن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق النقد الدولى الرئيس السيسي صندوق النقد جائحة كورونا الإقتصاد المصرى

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