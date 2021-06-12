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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس مصر.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا 2001 وحرس الحدود

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا 2001 وحرس الحدود

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي سيراميكا كليوباترا مواليد 2001 وحرس الحدود بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ، على ملعب بتروسبورت في نهائي كأس مصر للشباب.

 

وحرص النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على مؤازرة فريق 2001 في المباراة المصيرية أمام حرس الحدود. 

 

وبدأ فريق سيراميكا كليوباترا بالضغط المتواصل لإدراك هدف مبكر ليضع فريق حرس الحدود تحت ضغط لإرباك صفوف الساحلي.

 

وأهدر فريق سيراميكا كليوباترا العديد من الفرص خاصة من التسديدات خارج منطقة الجزاء ولكن جميعها مرت بجوار القائم والعارضة بسنتيمترات .

 

وكان الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا لمواليد 2001 قد أعلن عن تشكيلة فريقه لمواجهة حرس الحدود فى نهائي كأس مصر.

 

وجاءت تشكيل فريق سيراميكا كالآتي :

في حراس المرمى : حمزة معوض

الدفاع : يوسف عبدالمتجني - محمد سامي - إسماعيل فكري - يوسف احمد
الوسط : احمد محمود - محمد مسعد - احمد نبيل
الهجوم : مصطفي ميسي - عمرو مجدي - توفيق محمد

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