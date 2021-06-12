وزير المالية بـ ندوة مستقبل وطن: تحسين معيشة المواطن بالمال والخدمات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد، غدا الأحد، والتي العجز بها، 6.7% ولولا كورونا لكان العجز تحت 5%، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استلم مصر وعجز الموازنة 12.5%.

جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

وتابع وزير المالية: "الدولة المصرية كانت بتستلف عشان الأكل والشرب، والوضع دلوقتي إختلف في أننا نكون فائض أولي بنحو 104مليار، ولولا أزمة كورونا كان الوضع إختلف كثيرا"..

واستعرض معيط، كافة أبواب الموازنة حيث الباب الأول للأجور والثاني بشأن المستلزمات السلعية، وأيضا الباب الرابع بشأن الدعم، مؤكدا علي أن دعم المواد البترولية لايزال موجودا ولكنه خفيف جدا، والباب الخامس بشأن الأمن القومي، والباب السادس بشأن الاستثمارات ، والسابع بشأن صافي الحيازة ، مشيرا إلي أنه طوال الأربع سنوات الماضية تحقق فائض أولي ولكن كورونا عطلت الأمور نوعا.

وأكد وزير المالية علي أن الأداء للدولة المصرية اقتصاديا لاقي تقديرا كبيرا من المؤسسات الدولية وتم وصفها بأن مصر تعاملت أفضل تعامل متوازن فى ضوء كورونا والإصلاح الإقتصادي وأكد علي ذلك أيضا صندوق النقد الدولي، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل علي استمرار الانضباط المالي والسيطرة علي الدين، مؤكدا علي أن مصر لا تعمل فى جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي .

ولفت إلي أن الحكومة تعمل علي أيضا مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية، مؤكدا علي أن المرحلة الصعبة مرت والآن نعمل علي الإصلاحات الهيكلية مشيرا إلي أن الدولة عملت علي تخفيف أعباء المرحلة الأولي من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية.

وأكد أيضا علي أن الحكومة تعمل خلال هذه المرحلة علي تحسين معيشة المواطن من واقع المال والخدمات، وليس المال فقط، مشيرا إلي أنه بجانب الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية تأتي الخطوة الثالثة والحرص في أن ندعم جميع مجالات التنمية البشرية حيث التعليم والصحة وكل ما يخدم منظومة التنمية البشرية.