عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

من أشهر الفيتامينات الحديثة .. فيتامين د يحمي من الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة .. والاسستخدام الخاطئ يتسبب فى كوارث صحية خطيرة

فيتامين د
فيتامين د

فيتامين د يحمى من الإصابة بـ 5 أمراض 

اكتشف الكمية الصحية اليومية من فيتامين د 

فيتامين k2 ضرورى لاستفادة  الجسم بـ فيتامين د

 

زاد الحديث فى السنوات الأخيرة عن أهمية  فيتامين د لصحة الجسم وأنه ضرورة للحفاظ على كفاءة عمل عدد كبير من أجهزة الجسم من بينها الجهاز المناعي والمسئول عن حماية جسم الإنسان من عدد كبير من الأمراض .

ولكن ما لايعلمه كثيرون أن هناك أضرار كثيرة تصيب الإنسان عند تناول فيتامين د بشكل خاطئ كما  ويعتقد أحد الخبراء أن هناك حاجة إلى إضافة فيتامين أساسي آخر للحصول على كل الفوائد.

وذكر موقع “ Express ” أن فيتامين د يساعد على تقوية العظام، ويحمي من الإصابة ببعض أنواع السرطان، ولكن بعض المصادر تحضر من تناول مكملات فيتامين د إذا كنت تعاني من نقص فيتامين K لأنها تسبب أضرار عديدة.

وقال دكتور جون تساغاريس، خبير في الطب الصيني التقليدي، أن هناك حاجة قوية لتناول فيتامين  K2 بقدر كاف للحصول الجسم على الفوائد الكاملة لفيتامين د الذي يتم تناوله.

ومن مزايا تناول فيتامين D3 مع K2 أنه يضمن امتصاص الكالسيوم بسهولة ليصل إلى كتلة العظام، مع منع تكلس الشرايين.

وأكد "تساغاريس" أن الجمع بين فيتامين D3 وK2  من أفضل الطرق التى تساعد الجسم على امتصاص المغذيات بشكل صحيح، لأن كل منهما له تأثير تآزري، وكلاهما يذوب في الدهون ويعملان معا لاستقلاب الكالسيوم في الجسم عن طريق تنشيط البروتينات المفيدة.

وفي حين أن D3 يحسن امتصاص الكالسيوم، فإن فيتامين K2 يخصص المكان الذي يمكن أن يستخدم فيه الكالسيوم.

ويساعد فيتامين د  فى منع الإصابة بمشاكل انقطاع الطمث وكثافة العظام والاكتئاب، ويساعد فيتامين K2 تقوية العظام كما يمنع تكلس الأنسجة الرخوة مثل الأوعية والأعضاء.
 

ما هو فيتامين K2

 

هذا الفيتامين مهم جدا للصحة العامة حيث يعمل على تنشيط الفيتامينات و البروتينات التي تلعب دورا في تخثر الدم، والكالسيوم وصحة القلب، ومن أهم وظائفه تنظيم ترسب الكالسيوم، ويعزز تكلس العظام ويمنع أمراض الأوعية الدموية والكلى.

فيتامين د يحمى من الأمراض 

والحصول على قدر كاف من فيتامين د مهم جدا للحفاظ على الصحة من خلال الحماية من عدة حالات طبية والمساعدة فى علاجها.

- الإصابة ببعض أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

- مرض السكري.

- المعاناة من الالتهابات واضطرابات الجهاز المناعي.

- الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والبروستات والثدي.

- مرض التصلب اللويحي المعروف بالتصلب المتعدد.

وفى نفس الوقت هناك أسباب عديدة وراء نقص فيتامين وعدم حصول الانسان على التغذية الكافية واتباع نظام غذائي  فقير نوعًا ما .

ويلجأ الانسان لتناول المكملات الغذائية لعلاج هذا النقص الذي يساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية ، ومع ذلك في بعض الأحيان يمكن للشخص أن يأخذ الكثير من المكملات مما يسبب ما يعرف بـ تسمم فيتامين د.

العلامات التحذيرية

ذكرت دراسة حديثة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة ، أن الآثار الصحية لـ تسمم فيتامين د يمكن أن تكون خطيرة إذا لم يتم تحديدها بسرعة

ووفقا لما جاء فى موقع “ news 24” فقد تضمنت الأعراض السريرية الأكثر وضوحًا للتسمم بفيتامين د، ما يلي: الارتباك واللامبالاة والقيء المتكرر وآلام البطن والتبول والعطش والجفاف، في الأفراد الأصحاء ، تحدث السمية الخارجية لفيتامين د عادة بسبب الاستخدام المطول أشهر لجرعات كبيرة من فيتامين د ، ولكن ليس بسبب تعرض الجلد بشكل غير طبيعي لأشعة الشمس ، أو عن طريق تناول نظام غذائي متنوع.

وأوضحت أن أعراض تسمم فيتامين د تكون مشابهة لـ فرط كالسيوم الدم ، وتشمل مظاهر عصبية نفسية مثل صعوبة التركيز ، والارتباك ، والنعاس ، والاكتئاب ، والذهان ، وفي الحالات القصوى ، الذهول والغيبوبة، الشهية ، الإمساك ، القرحة الهضمية والتهاب البنكرياس. "

تشمل العلامات الأخرى التي تشير إلى أنك تتناول الكثير من مكملات فيتامين د ما يلي:

قد تكون التغييرات في المشي والرؤية علامة على نقص فيتامين أساسي للجسم
غثيان.

التقيؤ.

كثرة التبول.

 فقدان الشهية.

العطش.

جفاف.

إمساك.

ضعف العضلات.

 

الجرعة اليومية لـ فيتامين د

يحتاج معظم الناس إلى حوالي 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا ، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات، ويحتاج الطفل الذي يقل عمره عن سنة إلى ما بين 8.5 و 10 ميكروجرام في اليوم.

وفي أواخر الربيع إلى أوائل الخريف ، يجب أن يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين د من خلال ممارسة حياتهم اليومية، لكن قد يكون من الصعب الحصول على فيتامين د بين نهاية سبتمبر وبداية مارس.

يحفز ضوء الشمس المباشر الجسم على إنتاج فيتامين د بشكل طبيعي ، وهذا هو السبب في أنه من السهل على الناس صنع فيتامين د في الصيف ، عندما يكون الطقس حارًا في الخارج.

فيتامين د الأمراض المزمنة اهمية فيتامين د تقوية العظام التصلب المتعدد ضعف العضلات ارتفاع ضغط الدم فيتامين K2

موضوعات متعلقة

الجلد الشاحب أبرزها.. علامات تدل على نقص فيتامين b 12

أبرزها عسر الهضم والكعب المتشقق.. أعراض نقص فيتامين ب3 في الجسم

أغذية لعظام قوية وصحية

أشهر أنواع الياميش.. اكتشف فوائد الزبيب

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. نائب رئيس فيسبوك يعترف: الشركة متحيزة سياسيا.. وآبل تتخلى عن مستخدميها في الصين

قتل 80 شخصًا وخطف الأطفال.. تمساح أسامة بن لادن روع أوغندا

حمل هذا التحديث فورا.. مايكروسوفت تحذر مئات الملايين من مستخدمي ويندوز 10

المالية تطرح أذون خزانة بـ 18.5 مليار جنيه..اليوم

بوجاتي تكشف عن نسختها الخارقة Chiron Super Sport| صور

أزمة داخل الناتو بسبب الأسلحة النووية.. وبيان منتظر بعد اجتماع بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

غطوا عليه.. طبيب منتخب مصر يكشف مفاجأة في نجاة إريكسن من الموت

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسد الملك .. وفاة ««سكار فيس» أشهر أسود الأرض|صور

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

فيديو

لحظات تحبس الأنفاس.. سقوط مفاجئ لـ إريكسن خلال مباراة الدنمارك وفنلندا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. محمد حسان ومحمد حسين يعقوب مطلوبان أمام "أمن الدولة"

فيديو جراف..قُبلة جنا عمرو دياب لـ شاب تشعل غضب رواد السوشيال ميديا

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ