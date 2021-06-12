سامح شكري: مصر ملتزمة بإقامة الدولة الفلسطينية.. ونتعامل مع أي حكومة اسرائيلية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تتعامل مع أي حكومة حالية أو جديدة في اسرائيل من منطلق العلاقات الطبيعية بين الدول.

وأضاف سامح شكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحكومة الاسرائيلية تتولى المسؤولية وفق الإرادة السياسية داخل إسرائيل ونتعامل مع اسرائيل لدفع عملية السلام وتحقيق هدف فلسطين وهو إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وأن تكون القدس عاصمة فلسطين ".

وتابع سامح شكري :" مصر ملتزمة بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وسنظل نعمل مع الحكومة الاسرائيلية الجديدة والشركاء الدوليين في مقدمتهم الولايات المتحدة لتنفيذ أهداف الشعب الفلسطيني ".

وأكمل سامح شكري :" الرئيس السيسي أقر بتقديم مساعدات بـ 500 مليون دولار وننسق مع الشركاء الفلسطينيين وهناك تنسيق مع الحكومة الإسرائيلية لوضع الأطر المناسبة التي توفر إعادة الإعمار والإسراع في توفير الدعم للشعب الفلسطيني ، مضيفا:" هناك ثقة في المؤسسات المصرية ونستغل هذه الثقة للإقدام على الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني ".

