خيري رمضان: العالم حبس أنفاسه بعد سقوط إريكسن في مباراة الدنمارك وفنلندا

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن العالم كله حبس أنفاسه اليوم بعد سقوط لاعب الدنمارك إريكسن دون أن يلمسه أحد فاقدًا الوعي في مباراة الدنمارك وفنلندا، مشيرا الى أنه تم نقل اللاعب سريعًا إلى المستشفى وتبين أنه عانى من أزمة قلبية، وتم إجراء صدمات قلبية شديدة حتى عادت إليه أنفاسه.

وأضاف "رمضان"، خلال تعليق في برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العالم كله تضامن مع حادث سقوط اللاعب على الأرض في بطولة يورو 2020، والأندية الأوروبية قدمت حالة من الحب والتضامن مع اللاعب.

وأشار خيرى رمضان إلى أنه بعد الاطمئنان على اللاعب قرر الاتحاد الدولي استكمال المباراة، وفنلندا تتقدم بهدف مقابل لاشئ خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة.